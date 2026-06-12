Sanremo rinnova fino al 2027 la gestione della spiaggia libera attrezzata del Lungomare Italo Calvino

Il Comune di Sanremo ha disposto il rinnovo dell'affidamento della gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata "Lungomare Italo Calvino Piazzale" ad Alfonso Franco, titolare dell'attività con sede nel capoluogo rivierasco. L'affidamento originario era stato aggiudicato nel giugno del 2022 a seguito di una procedura di gara avviata dal Comune e prevedeva una durata di quattro anni, fino al 31 ottobre 2025, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori due anni. Una facoltà che l'amministrazione ha ora deciso di esercitare, estendendo la gestione fino al 31 ottobre 2027.

Alla base della scelta vi sono i controlli effettuati dal Servizio Demanio Marittimo durante l'esecuzione del contratto. Nel provvedimento si evidenzia come nel corso degli anni siano state svolte numerose attività ispettive e amministrative sulle spiagge comunali affidate in gestione, con relazioni redatte tra il 2022 e il 2025. Determinante anche la volontà manifestata dal concessionario di proseguire il rapporto contrattuale. Come riportato nell'atto, il gestore aveva comunicato al Comune, nel settembre 2025, la propria disponibilità a continuare l'attività. Il rinnovo avviene alle medesime condizioni previste dal capitolato d'appalto approvato nel 2022, compresi gli obblighi contenuti nella documentazione di gara e nelle offerte tecnica ed economica presentate in sede di aggiudicazione.

Prima della piena efficacia del rinnovo, il Comune procederà comunque alle verifiche previste dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda i requisiti morali e professionali e gli accertamenti in materia di antimafia, come stabilito dall'articolo 45 bis del Codice della Navigazione e dalla legislazione regionale ligure. Nel provvedimento si precisa inoltre che le entrate derivanti dal pagamento del corrispettivo e dal rimborso del canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale saranno introitate nel bilancio comunale e determinate con successivi atti amministrativi.