Centri di Aggregazione Giovanile dell’Ambito Territoriale Sociale 2, oltre 60 giovani al primo evento di rete a Sanremo (Foto)

Una partecipazione numerosa e sentita, in un clima caratterizzato da collaborazione, amicizia, entusiasmo, divertimento e un pizzico di sana competizione.

Sono i risultati del primo appuntamento che si è svolto al Centro di Aggregazione Giovanile “Il Ponte” di Sanremo e che ha ospitato i ragazzi di tutti i CAG dell'Ambito in un pomeriggio all’insegna del gioco, della socialità tra giovani del territorio

L’incontro è stato organizzato dall’équipe di “Oltre il Campanile” (Cooperative l'Ancora e Jobel, Associazione Effetto Farfalla e Centro Ascolto Caritas Sanremo), insieme agli operatori e ai volontari dei CAG del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 2, che comprende i Ccmuni da Ospedaletti a Santo Stefano al Mare, con Sanremo Comune capofila.

L’iniziativa ha coinvolto i centri “Il Ponte”, “Villa Citera 3.0”, “Fuori Centro” di Sanremo, “Stazione Centro” di Taggia, “Il Triangolo” di Badalucco ed “Esserci” di Ospedaletti, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra le diverse realtà aggregative del territorio, promuoverne la conoscenza tra i giovani e favorire nuove occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione.

Dalle 15 alle 19 si sono svolti in contemporanea un torneo di calciobalilla e un torneo di Brawl Stars, che hanno richiamato oltre sessanta ragazze e ragazzi provenienti dai diversi Centri Aggregativi del territorio.

Nel corso del pomeriggio hanno fatto visita al Centro anche il Dirigente sociale dell’Ambito Territoriale Sociale 2 dott.ssa Simona Donati, accompagnata da un gruppo di assistenti sociali e psicologhe, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione e hanno espresso apprezzamento per il lavoro di rete che gli operatori stanno costruendo tra i Centri di Aggregazione Giovanile, incoraggiando a proseguire su questo percorso di collaborazione e condivisione.

A testimonianza della piena riuscita dell’evento, al termine della giornata molti dei giovani partecipanti hanno chiesto quando verrà organizzato il prossimo appuntamento, manifestando il desiderio di ritrovarsi nuovamente per vivere insieme esperienze di aggregazione e confronto.

Questo primo evento rappresenta un importante passo nel percorso avviato da “Oltre il Campanile”, con l’obiettivo di consolidare una rete territoriale sempre più capace di mettere al centro i giovani, valorizzandone la partecipazione attiva e creando occasioni concrete di incontro e crescita condivisa.