Trucco, via libera all’ampliamento del parcheggio: approvato il progetto da 190mila euro

Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi che ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ampliamento del parcheggio di Trucco, frazione strategica per l’accesso alla città. L’intervento, promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro, rientra in una visione più ampia di riqualificazione degli hub di ingresso urbani, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza turistica e la qualità della vita dei residenti. Trucco rappresenta infatti uno snodo chiave grazie alla sua posizione lungo la direttrice della Val Roya, in connessione con il cantiere della frontiera, l’area Nervia – sede del polo museale – e la stazione ferroviaria.

“L’iter amministrativo, avviato da tempo, ha richiesto un lavoro articolato che ha visto il coinvolgimento di tutta la Giunta, con sopralluoghi e approfondimenti”, ha dichiarato l’assessore Adriano Catalano. “Il procedimento ha subito una sospensione per aspetti idraulici, che hanno comportato incarichi tecnici e una revisione del progetto originario”. Superate le criticità, il Comune procederà ora con la redazione del progetto esecutivo e la successiva realizzazione dell’opera, per un investimento complessivo di 190mila euro. Parallelamente, l’amministrazione sta lavorando a un progetto più ampio di riqualificazione della frazione, con l’obiettivo di integrare gli investimenti privati con le opere pubbliche e valorizzare l’area vicina al fiume. In questo contesto si inserisce anche il confronto avviato con i Comuni di Airole e Olivetta per uno studio sul turismo outdoor lungo la Val Roya, che potrebbe partire proprio da Trucco e includere il recupero dell’ex strada statale 20.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:

il rifacimento completo dell’area di sosta

la realizzazione di nuove aree verdi

la mitigazione paesaggistica con cipressi leylandii

con cipressi leylandii un nuovo impianto di illuminazione

una fascia di rispetto di sei metri dal fiume, con blocchi amovibili per la manutenzione degli argini

Un progetto che punta a rafforzare l’attrattività e la funzionalità di uno degli ingressi principali della città, con benefici sia per il turismo sia per la vivibilità locale.