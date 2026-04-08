Provinciale 73 di Olivetta San Michele chiusa a fasce orarie dal 13 al 30 aprile per lavori sul nuovo ponte

La Strada Provinciale 73 Olivetta San Michele sarà chiusa al transito veicolare e pedonale per lavori di costruzione del nuovo ponte sul Rio Tron al km 2+050, secondo quanto disposto dalla Provincia di Imperia. La chiusura avverrà a fasce orarie, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30, dal 13 al 30 aprile. Il dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia ha precisato: “Ai mezzi di soccorso e di pronto intervento sarà comunque garantito il passaggio, sebbene possano verificarsi attese dovute allo spostamento dei mezzi di lavoro”.

L’impresa Garofalo, responsabile dei lavori, dovrà installare segnaletica idonea con almeno 48 ore di anticipo e ripristinare la circolazione al termine dei lavori. La stessa impresa si assume ogni responsabilità e onere per l’esecuzione dell’ordinanza e per il mantenimento della segnaletica prevista dal Codice della Strada.