Sanremo rivoluziona la raccolta rifiuti: ecoisole anche per le utenze domestiche in centro città

La giunta comunale ha approvato il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree adiacenti a via Roma, introducendo un’importante novità destinata a cambiare le abitudini dei cittadini. Il progetto rappresenta un’integrazione di quello già in fase di attuazione, finanziato con fondi PNRR 2021 e inizialmente rivolto esclusivamente alle utenze non domestiche.

Con questa estensione, l’amministrazione ha deciso di coinvolgere anche le utenze domestiche, grazie all’installazione di nuove ecoisole informatizzate, più capienti e accessibili. La decisione arriva dopo un’attenta analisi delle esigenze del territorio, in una zona del centro particolarmente popolata. L’intervento, del valore complessivo di un milione di euro finanziato da Amaie Energia e Servizi, sarà inserito nel PEF TARI del Comune e ripartito su un periodo di sette anni. Il nuovo sistema prevede l’abbandono del porta a porta a favore di un conferimento tramite ecoisole attive tutti i giorni. “L’obiettivo è quello di mettere in atto un sistema di raccolta che elimini la posa dei sacchi sul suolo pubblico, consentendo il conferimento 7 giorni su 7 senza vincolo di orario”, ha spiegato l’assessore all’ambiente Ester Moscato.

Saranno individuate sette postazioni dedicate a tutte le tipologie di rifiuto, posizionate a una distanza inferiore ai 500 metri dalle abitazioni. Una soluzione che punta non solo a ottimizzare il servizio, ma anche a garantire maggiore pulizia, decoro urbano e fluidità del traffico, grazie alla riduzione dei passaggi dei mezzi di raccolta.

La posa delle ecoisole è prevista entro il mese di giugno, segnando l’avvio concreto di una trasformazione significativa per la gestione dei rifiuti nel cuore della città.