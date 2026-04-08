Addio a Piero Tosi, storico vigile del fuoco e sindacalista di Imperia: il ricordo di colleghi e amici

È morto Piero Tosi, ex Vigile del Fuoco per tanti anni in servizio in provincia di Imperia e molto conosciuto anche nell’ambiente rallistico locale per il suo impegno nel mondo dei commissari di percorso.

Lo ricordano in tanti ed anche la Cisl di Imperia, insieme alla Fns Cisl Liguria piangono lo storico e amatissimo segretario generale: "Un vigile del fuoco e un sindacalista che con la sua professionalità, la sua pacatezza, la sua intelligenza ha saputo incarnare per tutta la vita i valori profondi che stanno alla base della convivenza democratica. Il suo altruismo e la sua abnegazione rimarranno nei cuori dei colleghi e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, rispettato ed amato”.

"Lo porto nel cuore con tenerezza e commozione" dice la Segretaria confederale Antonietta Pistocco. "Piero per tutti noi é stato un maestro. In primis un ‘maestro di sindacato’" ricorda Gianluigi Lombardi, Segretario Generale FNS Cisl Liguria – "Ci ha insegnato con il suo esempio lo stile Cisl: la moderazione, lo spirito di servizio, l'aiutare gli altri, questi erano i suoi valori".

"Piero era un amico, spesso per noi più giovani un papà sempre presente ed attento" – proseguono dalla Cisl provinciale – "con lui abbiamo portato avanti mille battaglie, ricordo ancora i calci che mi dava sotto il tavoli quando mi scaldavo troppo nelle riunioni. Ci lascia un grande vuoto. Siamo però consapevoli che sarà soddisfatto di quello che è riuscito a trasmetterci".

Dalla Cisl ed anche dalla nostra redazione tutta un forte abbraccio alla famiglia.