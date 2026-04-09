Sanremo piange il Cav. Piero Tosi, figura esemplare dei Vigili del Fuoco e dell’ANIOC

Con profonda commozione e sincero dolore apprendiamo della scomparsa del Cav. Piero Tosi, uomo straordinario, servitore dello Stato e punto di riferimento umano e professionale per intere generazioni. Ex Funzionario dei Vigili del Fuoco di Sanremo, ha incarnato per tutta la vita i valori più alti del dovere, della dedizione e della solidarietà. Sempre pronto ad aiutare il prossimo, la sua esperienza e la sua umanità sono state per molti guida sicura ed esempio concreto.

Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 2 giugno 2003, il Cav. Pietro(Piero) Tosi è successivamente entrato a far parte dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC), continuando, anche negli anni più difficili, a offrire il proprio contributo con discrezione e autentico spirito di servizio. Nel corso della sua vita, il Cav. Tosi ha affrontato anche momenti difficili, come l’incidente avvenuto il 17 agosto 2012 a Sanremo, quando, alla guida del suo scooter, nel tentativo di evitare alcuni pedoni in corso Orazio Raimondo, rimase coinvolto in un sinistro. Ad avere la peggio fu lo stesso Tosi, che riportò diverse abrasioni e contusioni. Anche in quell’occasione dimostrò la sua forza d’animo e la capacità di affrontare le avversità con determinazione. Quando la grave malattia lo ha costretto a non poter più essere fisicamente presente, il suo spirito non ha mai abbandonato l’Associazione: attraverso i suoi messaggi, la sua presenza è sempre rimasta viva tra noi, segno di un legame profondo e sincero.

Accanto a lui, con amore instancabile, la moglie Anna, sostenuta dai figli Loris e Sabrina, che con dedizione e forza lo hanno accompagnato in questo difficile cammino. Gli ultimi giorni sono stati segnati da una prova dolorosa, un vero calvario affrontato con dignità e coraggio. La famiglia di Piero esprime un sentito e riconoscente ringraziamento al Dott. Claudio De Michelis e a tutta l’équipe del reparto di Pneumologia di Imperia, per l’umanità, la cura e la sensibilità dimostrate. Nel rispetto della sua volontà, Piero ha scelto con lucidità e dignità di non sottoporsi ad accanimento terapeutico, affrontando con coraggio una condizione resa ancora più gravosa dall’uso continuo del respiratore. Ieri, alle ore 15 circa, il Cav. Piero Tosi è salito alla Casa del Padre.

Alla moglie Anna, ai figli Loris e Sabrina, giunga l’abbraccio più sincero e commosso di tutti noi, unito alla gratitudine per aver condiviso con la comunità un uomo così grande. I funerali saranno officiati sabato 11 aprile alle ore 10 presso la Chiesa di San Rocco.

Nella raccolta fotografica allegata, scorrono immagini significative della sua vita: momenti del suo ritiro dal servizio festeggiato con amici delle Forze dell’Ordine, e altri vissuti insieme ai soci ANIOC di Sanremo, con i quali ha sempre collaborato con passione e senso del dovere.

Ricorda il Coordinatore Regionale Liguria, Uff. Roberto Pecchinino: “Il suo sorriso era sempre pronto ad accompagnare una soluzione, soprattutto a chi gli chiedeva informazioni sul tema della sicurezza. Sapeva consigliare e impostare il lavoro con rigore, facendo applicare tutte le misure necessarie, grazie alla sua grande esperienza nei Vigili del Fuoco.”

Nelle foto di gruppo compaiono anche soci che lo hanno preceduto: oggi immaginiamo che siano di nuovo insieme. A noi che restiamo, rimane il valore della sua testimonianza e la forza del suo esempio, con la certezza che il suo spirito continuerà ad essere vicino a quanti lo hanno stimato per la sua competenza, la sua umanità e il suo cuore generoso.

Caro Piero, il tuo esempio resterà vivo nei nostri cuori.

Il tuo ricordo sarà guida e testimonianza di valori che non tramontano.

Con rispetto, affetto e profonda gratitudine, tutti gli Insigniti di Sanremo, della Liguria e d’Italia ti rendono onore e ti ringraziamo per essere stato, con la tua vita, un esempio concreto e luminoso di servizio, dignità e umanità.

GRAZIE PIERO

R.I.P.

(Uff. Roberto Pecchinino – Coordinatore Regionale Liguria)