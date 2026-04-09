Sanremo, il Comune avverte sui falsi SMS sulla TARI: “Messaggi ingannevoli, non provengono dagli uffici comunali”

Il Comune di Sanremo informa che alcuni cittadini hanno segnalato la ricezione di SMS relativi a presunte irregolarità nei pagamenti TARI. L’Amministrazione chiarisce che tali comunicazioni non provengono dagli uffici comunali e non sono in alcun modo riconducibili all’ente.

Si tratta quindi di messaggi ingannevoli, rispetto ai quali il Comune invita a prestare la massima attenzione:

- non rispondere;

- non cliccare su eventuali link;

- non fornire dati personali.

Le comunicazioni ufficiali sulla TARI vengono trasmesse esclusivamente tramite canali istituzionali e modalità formali. Per qualsiasi dubbio sulla propria posizione tributaria, i cittadini possono contattare il Servizio Tributi attraverso i riferimenti presenti sul sito istituzionale: www.comune.sanremo.im.it.