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Cronaca | 09 aprile 2026, 12:57

Sanremo, il Comune avverte sui falsi SMS sulla TARI: “Messaggi ingannevoli, non provengono dagli uffici comunali”

Segnalazioni di avvisi da numeri sconosciuti su presunte irregolarità nei pagamenti: l’Amministrazione invita a ignorarli, non cliccare link e non fornire dati personali

Sanremo, il Comune avverte sui falsi SMS sulla TARI: “Messaggi ingannevoli, non provengono dagli uffici comunali”

Il Comune di Sanremo informa che alcuni cittadini hanno segnalato la ricezione di SMS relativi a presunte irregolarità nei pagamenti TARI. L’Amministrazione chiarisce che tali comunicazioni non provengono dagli uffici comunali e non sono in alcun modo riconducibili all’ente.

Si tratta quindi di messaggi ingannevoli, rispetto ai quali il Comune invita a prestare la massima attenzione:

- non rispondere;
- non cliccare su eventuali link;
- non fornire dati personali.

Le comunicazioni ufficiali sulla TARI vengono trasmesse esclusivamente tramite canali istituzionali e modalità formali. Per qualsiasi dubbio sulla propria posizione tributaria, i cittadini possono contattare il Servizio Tributi attraverso i riferimenti presenti sul sito istituzionale: www.comune.sanremo.im.it.

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