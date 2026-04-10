Amy migliora ogni giorno dopo il morso della vipera: parametri in ripresa e possibile ritorno a casa lunedì

Dopo giorni di grande apprensione, arrivano finalmente notizie incoraggianti sulle condizioni di Amy, la cagnolina di 8 anni ricoverata in clinica a Imperia dopo essere stata morsa da una vipera nell’entroterra di Carpasio, in Valle Argentina. La piccola, che nei giorni scorsi aveva lottato tra la vita e la morte, sta compiendo passi da gigante verso la piena guarigione. I veterinari che la stanno seguendo parlano di un quadro in netto miglioramento: i parametri vitali stanno progressivamente tornando nella norma e Amy ha ripreso a mostrare segnali di vitalità sempre più evidenti.

Tra gli aspetti più positivi di queste ultime ore, il ritorno dell’appetito, segnale importante del recupero in corso. Amy ha anche iniziato a sorreggersi sulle zampe anteriori, dimostrando una forza e una determinazione che stanno commuovendo tutti coloro che stanno seguendo la sua storia. Più delicata, al momento, la situazione delle zampe posteriori, che non riescono ancora a sostenerla completamente. Per questo motivo, la cagnolina dovrà restare ancora sotto osservazione per alcuni giorni, così da consentire ai veterinari di monitorare i progressi e accompagnarla nel recupero motorio.

Nonostante la prudenza, la strada intrapresa è quella giusta: Amy sta reagendo bene alle cure e cresce l’ottimismo per un rientro a casa. Se il miglioramento dovesse proseguire con questo ritmo, il ritorno tra le braccia del suo padrone potrebbe avvenire già lunedì. Una notizia che riaccende la speranza e che premia l’impegno dei volontari, dei medici veterinari e di tutti coloro che, in questi giorni, hanno sostenuto Amy con affetto e solidarietà.