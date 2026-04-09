ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Cronaca

Cronaca | 09 aprile 2026, 12:42

Bordighera, 63enne muore durante una escursione di snorkeling alla Conchetta: inutili i soccorsi dei bagnanti in mare

Tragedia in mare: vani i tentativi di soccorso. Indagano i Carabinieri

Bordighera, 63enne muore durante una escursione di snorkeling alla Conchetta: inutili i soccorsi dei bagnanti in mare

E’ morto a causa di un malore mentre faceva snorkeling subacquea a Bordighera. L’uomo, un 63enne residente nella città delle palme, è stato visto in acqua e in palese difficoltà. Alcuni presenti sulla spiaggia si sono tuffati per cercare di trarlo in salvo e, nel frattempo, è stato chiesto l’intervento del personale medico del 118 e di un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della  locale delegazione di spiaggia ed i Carabinieri mentre i sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ora i militari stanno svolgendo le indagini del caso, anche se dai primi riscontri sembra trattarsi di una tragica fatalità.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium