Bordighera, 63enne muore durante una escursione di snorkeling alla Conchetta: inutili i soccorsi dei bagnanti in mare

E’ morto a causa di un malore mentre faceva snorkeling subacquea a Bordighera. L’uomo, un 63enne residente nella città delle palme, è stato visto in acqua e in palese difficoltà. Alcuni presenti sulla spiaggia si sono tuffati per cercare di trarlo in salvo e, nel frattempo, è stato chiesto l’intervento del personale medico del 118 e di un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della locale delegazione di spiaggia ed i Carabinieri mentre i sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ora i militari stanno svolgendo le indagini del caso, anche se dai primi riscontri sembra trattarsi di una tragica fatalità.