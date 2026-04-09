Sanremo, partono i lavori di taglio dei pini in via Padre Semeria (Foto)

Dopo una lunga attesa, il taglio dei pini in via Padre Semeria diventa realtà: l'amministrazione sanremese ha infatti approvato l'avvio dei lavori, segnando un passo decisivo in una delle questioni più delicate riguardanti la città. L'intervento, partito nel coso della mattinata, riguarderà la parte finale della strada, quella che va da Veneta Cucine fino all'intersezione con via Panizzi, in tratto dove maggiormente si riscontrano i problemi.

La situazione della strada è stata più volte oggetto di discussione tra la cittadinanza, così come nel dibattito politico, viste le diverse criticità della zona a livello viario: sono frequenti infatti i casi di cronaca di incidenti causati dalle radici degli alberi che invadono la strada e che coinvolgono soprattutto veicoli a due ruote, senza dimenticare che via padre Semeria rappresenta per molti turisti l'accesso alla città, non presentandosi come il miglior biglietto da visita possibile. La situazione è tale che nell'ultimo tratto della via i pini non permettono il transito dei pedoni sul marciapiede, portandoli quindi a occupare la carreggiata aumentando ulteriormente il rischio.

Secondo la relazione preparata recentemente, l'intervento coinvolgerà una trentina di pini, per un costo complessivo di circa un milione di euro.

Il provvedimento è stato formalizzato con una nuova ordinanza che integra la disciplina della circolazione stradale. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Sanremo Piante per conto del Comune e puntano alla sostituzione delle alberature esistenti, con l’obiettivo di garantire sicurezza e fruibilità dell’area.

L’ordinanza stabilisce che fino al termine dei lavori la circolazione in via Padre Semeria sarà modificata con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri nei tratti interessati dal cantiere.

Il via ai lavori segna quindi l’avvio concreto di un intervento atteso da tempo, destinato a incidere sia sulla sicurezza stradale sia sull’immagine della città.