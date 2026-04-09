Tragedia ai Balzi Rossi: uomo di 40 anni muore dopo una caduta, secondo decesso in poche ore nel Ponente

Un uomo di 40 anni, del quale non si conoscono ancora le generalità, è morto oggi pomeriggio cadendo da una scarpata nei pressi dei Balzi Rossi, a Latte di Ventimiglia, tra la Baia Benjamin e la spiaggia dei naturisti. Ancora frammentarie le notizie che arrivano dal luogo dell’incidente.
Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza ed i Vigili del Fuoco. Era stato fatto anche decollare l’elicottero, purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Ora gli inquirenti dovranno verificare cosa sia realmente successo. Dopo l’uomo di Bordighera morto questa mattina in mare di fronte alla città delle palme, si tratta del secondo decesso in poche ore nell’estremo Ponente.