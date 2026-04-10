Principato di Seborga in lutto per la scomparsa di Renata Leone

Il Principato di Seborga è in lutto per la scomparsa di Renata Leone. La principessa Nina e il Consiglio della Corona del Principato di Seborga piangono la scomparsa della cara concittadina.

"Figura storica della nostra comunità, Renata apparteneva a una famiglia seborghina da generazioni, profondamente radicata nella storia e nelle tradizioni del nostro Principato. Donna di grande fede, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al servizio del paese, distinguendosi per la sua costante disponibilità verso gli altri" - dicono la principessa Nina e il Consiglio della Corona del Principato di Seborga - "Instancabile collaboratrice della vita parrocchiale e attiva presenza nella Pro Seborga, Renata ha sempre operato con generosità per il bene comune, contribuendo con passione a custodire e tramandare le nostre tradizioni affinché non andassero perdute".

"Alla fine degli anni ’90, insieme alla madre, aprì il negozio 'U Cuntadin', diventato nel tempo un punto di riferimento per i prodotti tipici locali e simbolo dell’identità seborghina. Durante il regno del Principe Giorgio I, ricoprì, inoltre, la carica di ministra della Scuola e della Tutela dell’Infanzia, offrendo il proprio impegno al servizio delle nuove generazioni" - ricordano - "Il Principato di Seborga perde una delle sue figure storiche più rappresentative, il cui ricordo resterà vivo nella memoria e nel cuore della comunità. S.A.S. la Principessa Nina e il Consiglio della Corona esprimono le più sentite e sincere condoglianze a Silvio e Monica Giordana e a tutti i familiari, partecipando con affetto al loro dolore".