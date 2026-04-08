Santo Stefano al Mare, Amaie pubblica i bandi per tre spiagge libere attrezzate: opportunità per la gestione

A seguito della recente delibera del Consiglio Comunale di Santo Stefano al Mare, la società Amaie Energia e Servizi ha ufficialmente pubblicato i bandi per l’affidamento di tre Spiagge Libere Attrezzate (SLA) sul territorio comunale. Le aree interessate sono Santa Caterina, Case Bianche ed Ex Stazione, punti strategici del litorale cittadino che rappresentano un’importante risorsa sia per i residenti sia per il turismo. Con questa iniziativa, l’amministrazione punta a garantire una gestione qualificata e servizi efficienti lungo la costa.

Tutti i dettagli relativi ai bandi, comprese le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e le scadenze, sono consultabili online sul portale dedicato. La pubblicazione segna un passaggio concreto verso l’assegnazione delle concessioni, offrendo nuove opportunità agli operatori del settore. L’obiettivo è quello di valorizzare le spiagge attraverso una gestione attenta e organizzata, in grado di coniugare accessibilità pubblica e qualità dei servizi offerti.

Come indicato nella comunicazione ufficiale, “tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito dedicato”, dove gli interessati potranno reperire la documentazione completa e aggiornamenti sulle procedure in corso.