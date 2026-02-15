Pulizia del litorale di Sanremo, volontari in azione tra Pian di Nave, porto vecchio e mare per l’ambiente (Foto)

Nuovo importante lavoro congiunto, questa mattina ad opera dell’associazione Deplasticati, i Consoli del Mare e la Famija Sanremasca, per la pulizia del litorale con diversi volontari che, ‘armati’ di guanti e sacchetti, hanno dato il loro apporto.

Erano in sette, non molti ma con tanto entusiasmo e con un giovane studente che ha dato una mano ad altri più ‘grandi’ di lui. E’ stato parzialmente riempito un contenitore di mozziconi di sigaretta, che con troppa superficialità lasciano a terra un residuo che ci mette 600 anni a degradarsi.

Tanta l’immondizia raccolta nella zona di Pian di Nave, lungomare Calvino e parte del molo sul porto vecchio. Trovati anche 5 euro spezzettati a terra e raccolta della ‘rumenta’ anche dall’acqua all’intern dell’approdo matuziano.

Un gesto concreto che vale più di mille parole: il lavoro dei volontari dimostra come la tutela dell’ambiente passi da piccoli grandi gesti quotidiani. Anche in pochi, con costanza e senso civico, è possibile restituire decoro al mare e sensibilizzare chi frequenta il litorale. Un esempio positivo di collaborazione e amore per il territorio, che merita sostegno e continuità.