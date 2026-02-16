Festival di Sanremo 2026, via libera al programma ufficiale degli eventi collaterali in città

E' stato ufficializzato il Programma degli Eventi Collaterali al 76° Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il provvedimento, predisposto dall’Assessorato al Turismo, consente di avviare l’organizzazione delle iniziative in attesa dell’approvazione del Programma annuale delle Manifestazioni da parte del Consiglio comunale. Tutti gli eventi inseriti nel calendario sono stati riconosciuti di rilevante interesse pubblico, con finalità sociali, culturali ed economiche.
Tra le iniziative approvate figura “Salti di Gioia”, inserito nel format “Saldi di Gioia” promosso da Confcommercio, che animerà il centro cittadino nei fine settimana 21-22 febbraio e 28 febbraio-1° marzo, con l’obiettivo di sostenere il tessuto commerciale locale. Spazio anche alla solidarietà con l’iniziativa dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che dal 23 al 28 febbraio distribuirà 3.000 ranuncoli “Pon Pon Giannina” a offerta libera in via Escoffier, per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale pediatrico. In piazza Nota, dal 24 al 28 febbraio, l’associazione “Ruote a spasso” porterà un caravan vintage per promuovere la mappatura dei luoghi accessibili alle persone con disabilità, offrendo testimonianze sull’inclusività urbana.
Il 26 febbraio in piazza Eroi Sanremesi un coro di ragazzi interpreterà l’Inno alla Gentilezza insieme alla referente del progetto internazionale “Costruiamo la Gentilezza”, nello spazio Open Stage già assegnato con precedente delibera. Previsto anche il tradizionale servizio filatelico celebrativo curato da Poste Italiane, che sarà allestito in via Matteotti, nei pressi del Cinema Centrale, il 27 e 28 febbraio. Tra le iniziative musicali anche il progetto “Music Trail” del Liceo Musicale “G. D. Cassini”, con l’esibizione della band dell’istituto sul Suzuki Stage di piazza Colombo, in data da definire in accordo con Rai Pubblicità.