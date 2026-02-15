Sanremo, successo ai 'Salotti esoterici' di Palazzo Roverizio: Sergio Castellino racconta René Guénon e la tradizione (Foto)

Ottima partecipazione, venerdì pomeriggio a Palazzo Roverizio di Sanremo per gli appuntamenti dei “salotti esoterici” organizzati dal CSI – Centro Sociologico Italiano, una rassegna che continua a riscuotere grande interesse tra appassionati e curiosi. L'incontro era dedicato a una delle figure più importanti del pensiero esoterico e tradizionale del Novecento: René Guénon, filosofo, iniziato e scrittore francese, punto di riferimento imprescindibile per chiunque si avvicini a tematiche iniziatiche.

A parlarne il professore e scrittore Sergio Castellino, considerato uno dei maggiori esperti locali dell’opera guénoniana e autore di numerosi saggi dedicati al pensatore francese. Castellino è partito da alcune note biografiche della vita di Guénon – studente della Scuola Ermetica, iniziato massone e martinista, convertito all’Islam – per poi approfondire “la sua critica radicale al mondo moderno, il concetto di Tradizione e il recupero del simbolo”.