Sanremo, Chanel la coniglietta mascotte del Festival: da Taggia un messaggio di pet therapy e inclusione (Foto e video)

Tra le tante curiosità del Festival di Sanremo 2025, una dolce mascotte ha conquistato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori: Chanel, una coniglietta speciale che, insieme alla sua proprietaria Alessandra, porta un messaggio di amore e inclusione.

Nata a Taggia, Chanel non è un semplice animale da compagnia, ma una vera e propria coniglia da pet therapy. La sua storia al Festival è iniziata due anni fa per gioco, quando Alessandra l’ha portata con sé sulla passerella sanremese. Da allora, la coppia è diventata un simbolo della kermesse, tanto che ogni anno continuano a essere chiamate per partecipare agli eventi collaterali.

"Tutto è nato per caso, ma Chanel è molto più di una mascotte", racconta Alessandra. "È una coniglia da pet therapy e da qualche anno stiamo lavorando su diversi progetti. L’avevo presa per mio figlio, che è affetto da autismo, e ho visto con i miei occhi quanto possa fare la differenza. Ora il mio obiettivo è portare la pet therapy nelle scuole e collaborare con l’ospedale Gaslini".