Andrea Bocelli super ospite della finale di Sanremo: l’annuncio di Carlo Conti celebra Pippo Baudo

Il tenore salirà sul palco dell’Ariston sabato sera. Conti: «Si completa il quadro di un Festival dedicato a Pippo»

Alla serata conclusiva del Festival di Sanremo, ci sarà Andrea Bocelli come super ospite. L’annuncio è arrivato in collegamento con Domenica In dalla voce del conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

«Con Bocelli si completa il quadro», ha spiegato Conti, sottolineando la propria soddisfazione: «Sono ancora più felice perché, insieme a Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, fa parte di tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell’Ariston».

Un richiamo alla storia e alle radici del Festival, che quest’anno è dedicato a Pippo Baudo, figura centrale della televisione italiana. L’attesa è ora per l’esibizione del tenore, che tornerà a emozionare il pubblico dal Teatro Ariston nella notte della finale.

