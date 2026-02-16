Musica, giochi e divertimento: il Carlevà d'a Ciassa anima il centro storico di Ventimiglia (Foto)

Musica, giochi e divertimento in piazza della Cattedrale. Il 47° Carlevà d'a Ciassa anima il centro storico di Ventimiglia.

In tanti hanno partecipato all'evento, che quest'anno aveva come tema 'Il Magico Circo', proposto dal Sestiere Ciassa con il patrocinio del Comune. Giochi, due pentolacce divise per fasce d’età, i gonfiabili di Family Friends, coloratissime mascotte, la lotteria dei bambini con ricchi premi, il banchetto dei dolci, le esibizioni degli Sbandieratori e Musici del Sestiere Ciassa e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Franco Cocco, hanno, infatti, intrattenuto, ieri pomeriggio, grandi e piccini, tutti mascherati per l'occasione. Un premio è stato poi consegnato al miglior costume: un simpatico omaggio e una coppa ricordo.

Il tradizionale banchetto con bugie, dolcetti e caramelle ha invece allietato i palati dei presenti. E' stato pure allestito un set fotografico dove famiglie e bambini hanno potuto scattare in autonomia foto ricordo della giornata. La festa si è conclusa, come da tradizione, con il suggestivo Falò del Re Carnevale.