Attività ludiche, animazione e musica: in tanti alla festa di Carnevale a Vallecrosia (Foto)

Festa di Carnevale a Vallecrosia. Grandi e piccini, ieri pomeriggio, si sono divertiti sul solettone sud e sulla pista di pattinaggio grazie alle numerose attività ludiche e di animazione: baby dance, sfilata delle mascherine, spettacolo di bolle di sapone giganti, gonfiabili, cannone spara coriandoli, musica, mascotte dei cartoni animati, Pompieropoli e truccabimbi.

Diverse associazioni cittadine hanno, inoltre, distribuito coriandoli e una merenda, generosamente offerta dagli alpini e dalle pasticcerie di Vallecrosia, accompagnata da cioccolata calda e vin brulè.

Tante persone e famigli, tutti in maschera, hanno preso parte all'evento reso possibile grazie alla collaborazione del Comune, della Croce Azzurra Misericordia, dell'associazione Cinque Torri, dei vigili del fuoco, di Festiamo Store Sanremo, di Kenzo Eventi, di ANMI, dell'Oratorio Don Bosco, del gruppo Alpini e di Family Friends. Un evento che ha trasformato Vallecrosia nel regno del divertimento.