Sanremo tra palco e tavola: storie del Festival al Villaggio dei Fiori

Il Villaggio dei Fiori di Sanremo dedica una giornata al Festival della Canzone Italiana unendo narrazione storica ed esperienza gastronomica.

Sabato 21 febbraio alle ore 17.30 è prevista la presentazione del volume Sanremo Story di Claudio Porchia, con prefazione di Bruno Gambarotta e fotografie provenienti dallo storico archivio Moreschi. Il libro ripercorre i primi venticinque anni della manifestazione, dal 1951 al 1976, quando il Festival si svolgeva nelle sale del Casinò. Testi divulgativi, immagini in bianco e nero e i disegni del cartoonist Tiziano Riverso restituiscono il clima di un’epoca che ha segnato la cultura popolare italiana ben oltre la musica.

Alle ore 20.00 il racconto prosegue a tavola. Il Festival esce dal palco e diventa esperienza conviviale, ricordando quando artisti, giornalisti e pubblico animavano ristoranti e sale da pranzo fino a notte inoltrata. La cena, firmata dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor, propone un percorso gastronomico ispirato alle atmosfere delle diverse stagioni del Festival: non citazioni letterali, ma piatti capaci di evocare epoche, stili e abitudini alimentari.

Lo storytelling di Claudio Porchia accompagnerà le portate intrecciando musica, costume, aneddoti e memoria gastronomica, in un dialogo continuo tra cucina e canzone.

Il ristorante è aperto anche agli esterni.