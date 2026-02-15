Carnevale a Camporosso, successo per le trottole degli X‑Treme Hornets: bambini e famiglie in festa (foto)

Durante il "carnevale in piazza" organizzato dal Comune di Camporosso, oltre ai mercatini, alla banda in maschera, a balli e musica per intrattenere i bimbi, un capannello di avventori ha passato qualche ora intorno ai tavoli adibiti per l'occasione dagli X-Treme Hornets con numerose arene. Tanti bambini, genitori curiosi, tante maschere e un mare di lanci di trottole hanno animato il pomeriggio in Piazza Garibaldi. Contenti anche del successo il Sindaco e i suoi collaboratori, che hanno dimostrato interesse nel promuovere il gioco nel cuore del paese.

Il gioco in se è già super divertente e colorato, ma oggi, il carnevale ha dato quel tocco di allegria in più grazie alle sue maschere, stelle filanti e coriandoli! Il Club ringrazia l'amministrazione per lo spazio concesso per promuovere l'attività e per aver fatto contenti un sacco di bimbi.