Taggia, la notte dei Furgari illumina il centro storico: sedici rioni accendono la tradizione (Foto)

Il centro storico si è trasformato ancora una volta in un mare di fuoco e memoria. Ieri sera, dalle 20 in poi, si è rinnovata la magia dei Furgari, i grandi falò che da quasi quattro secoli accendono la devozione e l’identità di Taggia in onore di San Benedetto Revelli.

Sedici rioni, sedici cataste monumentali di legna preparate nei giorni scorsi con pazienza e orgoglio, hanno illuminato vicoli e piazze del borgo antico. Non uno spettacolo nel senso moderno del termine, ma un rito collettivo che si ripete dal 1626, senza interruzioni, e che quest’anno celebra il quattrocentesimo anniversario della tradizione.

I Furgari non sono semplici falò. Sono il simbolo di una comunità che si ritrova attorno al fuoco, stringendosi in un abbraccio fatto di storia, fede e appartenenza. Ogni rione lavora per settimane alla costruzione della propria pira, in una silenziosa competizione che è insieme orgoglio e rispetto delle regole tramandate nel tempo.

Prima dell’accensione, nel tardo pomeriggio, la celebrazione della Santa Messa e la benedizione dei falò hanno dato ufficialmente avvio alla serata. Poi, al calare della notte, le fiamme hanno iniziato a salire alte, disegnando nel cielo scuro un mosaico arancione visibile da ogni angolo del paese.

Il pubblico, come ogni anno, è sceso nelle piazze seguendo un percorso protetto predisposto per garantire la sicurezza. Controlli ai varchi, distanze regolamentate, aree delimitate attorno alle pire: l’organizzazione, curata anche dall’associazione Fuochi Storici, ha assicurato che la tradizione potesse svolgersi nel rispetto delle normative, senza snaturarne l’essenza.

Nessun palco, nessun intrattenimento accessorio. Il protagonista resta il fuoco. E con lui i racconti di chi ricorda le edizioni di un tempo, quando i ragazzi riempivano le canne di bambù con la polvere da sparo e l’attesa dell’accensione era carica di un’elettricità quasi primitiva.

I Furgari sono questo: un passaggio generazionale che si consuma tra le fiamme, una notte in cui Taggia riscopre il proprio volto più autentico. Le luci moderne restano sullo sfondo, mentre il centro storico torna a essere quello di un tempo, rischiarato soltanto dal bagliore dei falò. E mentre le braci si consumano lentamente, resta l’eco di una tradizione che continua a bruciare viva, quattrocento anni dopo.