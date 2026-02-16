Sanremo: festeggiati i 100 anni di Virginia Pandozi e Giancarlo Emilio Maragni

Proseguono i momenti di festa che il Comune vuole dedicare ai cittadini in occasione del loro centesimo compleanno.

Un primo incontro ha visto il vicesindaco Fulvio Fellegara recarsi in visita alla signora Virginia Pandozi, per portare gli auguri del sindaco Alessandro Mager e di tutta l’amministrazione comunale. A festeggiarla anche alcuni nipoti che si sono collegati da Torino, Barcellona, Stati Uniti e Venezuela (dove si era trasferita negli anni ’50 per amore).

Una seconda festa, alla quale insieme al vicesindaco ha partecipato anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, è stata organizzata per Giancarlo Emilio Maragni, che nei giorni scorsi ha raggiunto questo importante traguardo. Una giornata di serenità trascorsa insieme all'affetto della sua famiglia.