Stazioni Quaresimali 2026, un cammino di fede e preghiera per le vocazioni nella diocesi di Ventimiglia–Sanremo

Dal Mercoledì delle Ceneri alla Domenica delle Palme, le parrocchie si uniscono con il Vescovo Suetta in un itinerario spirituale di conversione, ascolto e rinnovata fedeltà al Vangelo

Nel tempo santo della Quaresima, la Chiesa invita i fedeli a mettersi in cammino. Non si tratta soltanto di un percorso fatto di tappe geografiche, ma soprattutto di un pellegrinaggio interiore, un itinerario di conversione, ascolto e rinnovamento spirituale. Le Stazioni Quaresimali, promosse dalla diocesi di Ventimiglia–Sanremo, rappresentano proprio questo cammino comunitario che, anche nel 2026, accompagnerà i fedeli dal Mercoledì delle Ceneri fino alla Domenica delle Palme.

Queste celebrazioni, vissute nelle diverse parrocchie del territorio, diventano luoghi privilegiati di ascolto della Parola di Dio, di preghiera e di incontro con il Signore, che continua a chiamare ciascuno per nome, come fece con i profeti, gli apostoli e tanti uomini e donne nella storia della salvezza. È un invito rivolto a tutti a fermarsi, riflettere e riscoprire il senso profondo della propria vocazione cristiana. Il calendario delle Stazioni Quaresimali si aprirà mercoledì 18 febbraio alle 18 nella Cattedrale di Ventimiglia, in occasione del Mercoledì delle Ceneri, e proseguirà quotidianamente nelle varie comunità parrocchiali della diocesi, da Sanremo a Bordighera, da Taggia a Vallecrosia, coinvolgendo numerosi centri e fedeli. Il cammino culminerà domenica 29 marzo con la celebrazione della Domenica delle Palme, ancora nella Cattedrale di Ventimiglia, segno di unità e comunione ecclesiale.

Il filo conduttore dell'itinerario sarà in modo particolare la preghiera per le vocazioni. Come sottolinea il vescovo Antonio Suetta nel messaggio diffuso per l’occasione, la comunità cristiana è chiamata ad affidare al Signore la nascita di nuove vocazioni sacerdotali, religiose e familiari. È una supplica perché il Padre continui a suscitare nella sua Chiesa santi sacerdoti, consacrati e consacrate, e sposi cristiani capaci di testimoniare con gioia la bellezza del dono di sé. Uno sguardo speciale è rivolto ai giovani, affinché sappiano riconoscere la voce di Dio che parla nel silenzio del cuore e trovino il coraggio di rispondere con fiducia e generosità. In un tempo segnato da incertezze e cambiamenti, le Stazioni Quaresimali diventano così un’occasione preziosa per riscoprire la propria identità cristiana e rafforzare il legame con il Signore e con la comunità.

Camminando insieme, di parrocchia in parrocchia, i fedeli vivranno un’esperienza concreta di Chiesa in cammino, unita nella preghiera e nella speranza. Le Stazioni Quaresimali non sono soltanto una tradizione, ma un segno vivo di una fede che continua a rinnovarsi e a generare vocazioni, segno della presenza operante di Dio nella storia.

