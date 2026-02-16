Caos traffico e pericoli a Grimaldi per il cantiere di Ponte San Ludovico e la Festa dei Limoni a Mentone

"Come era facilmente prevedibile, il cantiere di Ponte San Ludovico sta creando gravi problemi alla circolazione, in particolare nella frazione di Grimaldi. La situazione è ulteriormente peggiorata in questi giorni con l’avvio della Festa dei Limoni di Mentone, che ha causato code chilometriche su Corso Mentone, da Mortola Inferiore fino a Ponte San Luigi". Secondo i residenti, la gestione del traffico al confine ha aggravato ulteriormente il quadro. "La polizia di frontiera francese si è ben guardata dal sospendere i controlli per limitare le code», si legge nel comunicato, che aggiunge con amarezza come «anche la polizia italiana fosse ferma in coda sabato scorso".

Ma il problema non riguarda solo gli ingorghi. Anche in assenza di traffico intenso, la sicurezza stradale è fortemente compromessa: i mezzi pesanti sono costretti a viaggiare al centro della carreggiata a causa di auto e scooter parcheggiati sul marciapiede lato sud, mentre la banchina lato nord è totalmente impraticabile per la mancanza di manutenzione da parte di ANAS. I pedoni, di conseguenza, sono costretti a camminare sulla strada. A questo si aggiunge il comportamento pericoloso di molti motociclisti. «Scooter e moto sorpassano anche in prossimità di curve cieche e con striscia continua», denunciano i cittadini, sottolineando l’assenza di pattuglie sia per sanzionare le infrazioni sia per prevenire la sosta selvaggia, almeno fino al termine dei lavori. Nel mirino finisce anche la mancata cura del verde: «Nessuno impone ad ANAS di ripristinare la transitabilità pedonale della banchina, invasa da infestanti e bouganville piantate anni fa proprio a ridosso della strada».

Con un cantiere appena iniziato e tempi di conclusione incerti, l’allarme è chiaro. «Vogliamo aspettare che succeda un incidente grave o che ci scappi il morto?», si chiedono i residenti, che avanzano richieste precise: un intervento tempestivo e costante delle forze dell’ordine, sanzioni severe per chi mette a rischio la sicurezza stradale almeno fino alla riapertura di Corso Europa, e una diffida del Comune ad ANAS per imporre l’immediata pulizia della banchina di Corso Mentone. "Noi a Grimaldi ci viviamo e ci lavoriamo: non vogliamo rischiare la vita per colpa di ignavi e incompetenti" concludono.