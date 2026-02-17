Sanremo, scontro in quarta Commissione. Damiano e Rodà denunciano: “Negato il diritto alla discussione”

“Si è verificato un episodio che desta forte preoccupazione sotto il profilo del metodo e del rispetto delle prerogative dei commissari”. Con queste parole i consiglieri comunali di Sanremo Marco Damiano e Monica Rodà intervengono su quanto accaduto durante l’odierna seduta della quarta Commissione, dove era previsto l’esame del regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere.

I due sottolineano come l’atto in discussione sia “rilevante” in quanto “incide direttamente sull’attività di numerosi operatori economici e sull’organizzazione di un settore strategico per il territorio”, ragione per cui “si sarebbe reso necessario un approfondimento serio e puntuale”.

"Nonostante la presenza - proseguono - della dirigente e del funzionario del settore competente, circostanza che avrebbe consentito un utile e doveroso approfondimento tecnico, ai commissari è stata di fatto negata la possibilità di entrare nel merito del provvedimento”.

Si evidenzia inoltre che “a fronte di un’esplicita richiesta di avviare il confronto sul testo, di formulare richieste di chiarimento e di aprire una discussione propedeutica alla votazione, il regolamento è stato comunque posto in votazione senza nemmeno procedere alla lettura del testo sottoposto al voto e senza consentire il necessario dibattito”.

Un simile metodo, si afferma nella nota, “rischia di svuotare di significato il ruolo delle Commissioni consiliari, che dovrebbero rappresentare il luogo naturale dell’approfondimento, del confronto e della trasparenza”.

“Il rispetto delle regole democratiche e delle prerogative dei commissari – si sottolinea – non è un elemento formale, ma una garanzia sostanziale per la qualità degli atti amministrativi e per la tutela degli interessi dei cittadini e degli operatori”.

"Si ritiene necessario - concludono - un chiarimento formale su quanto accaduto, affinché simili episodi non si ripetano e venga pienamente ripristinato il corretto funzionamento dei lavori consiliari”.