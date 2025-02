Manutenzione stradale: i comuni di Pompeiana, Castellaro, Riva Ligure e Santo Stefano uniti per l'acquisto di nuovi mezzi

I piccoli comuni, soprattutto quelli dell'entroterra, affrontano da tempo difficoltà nella gestione delle strade e nella manutenzione del territorio. Per far fronte a queste problematiche, il Comune di Pompeiana, insieme ai Comuni limitrofi di Castellaro, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, ha approvato uno schema di protocollo d'intesa per la gestione condivisa delle attività di presentazione dell'istanza di contributo regionale, l'acquisto e la gestione di mezzi necessari alla manutenzione delle strade comunali e al supporto delle attività di protezione civile.

L'iniziativa nasce dalla necessità di dotarsi di mezzi adeguati per garantire la sicurezza e la funzionalità della rete viaria, essendo quelli attualmente a disposizione spesso obsoleti o non più utilizzabili. La possibilità di accedere a fondi regionali per l'acquisto di nuovi mezzi rappresenta quindi un'opportunità fondamentale per i piccoli comuni coinvolti, che, a causa dei continui tagli alle risorse locali, non dispone dei fondi sufficienti per un rinnovo programmato del parco mezzi.

La delibera regionale, che consiglia le modalità per accedere ai finanziamenti, richiede che i Comuni interessati stipulino preventivamente atti formali, come protocolli o convenzioni. Il Comune di Pompeiana è stato individuato come ente capofila, con il compito di coordinare l'intero processo, dalla presentazione dell'istanza fino alla gestione dell'acquisto dei mezzi in caso di ottenimento del finanziamento. In particolare, l'intesa prevede un cofinanziamento minimo del 10% del costo complessivo dei mezzi, ripartito tra i Comuni coinvolti. Una volta ottenuto il finanziamento, verrà stipulata una convenzione per definire nel dettaglio le modalità di gestione e utilizzo dei mezzi, che saranno intestati al Comune di Pompeiana ma resi disponibili agli altri enti in base alle quote di partecipazione.

Il sindaco Vincenzo Lanteri, insieme agli assessori Fabrizio Bucci e Ornella Ginatta, ha espresso soddisfazione per l'approvazione di questa collaborazione, sottolineando l'importanza di fare fronte comune per garantire una manutenzione adeguata delle strade, spesso esposte a criticità legate alle intemperie e alla conformazione territoriale.