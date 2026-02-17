Autostazione di Sanremo, sindacati in allarme: camion RAI nel piazzale e rischi per sicurezza e viabilità

Le Segreterie di Faisa Cisal e Ugl Fna lanciano l’allarme sulle condizioni di sicurezza e viabilità all’interno dell’autostazione di Sanremo, segnalando una situazione che da giorni starebbe creando criticità operative e potenziali pericoli.Seco ndo quanto riportato nel comunicato ufficiale, alcuni autocarri della RAI stazionano stabilmente nel piazzale dell’autostazione, ostacolando le manovre degli autobus della Riviera Trasporti S.p.A. e rendendo difficoltose e pericolose le operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

I sindacati evidenziano inoltre come “il continuo transito dei mezzi di lavoro della RAI che trasportano materiale ingombrante faccia venir meno i criteri di sicurezza”, aggravando ulteriormente una situazione già delicata per l’utenza e per il personale in servizio. La segnalazione è stata indirizzata ai vertici aziendali di Riviera Trasporti, al Presidente della società, alla Direzione aziendale, al Comune di Sanremo, all’assessore competente e alla Polizia Locale, con la richiesta di un intervento tempestivo e risolutivo.

Nel documento le organizzazioni sindacali sottolineano la necessità di “garantire la sicurezza dell’utenza, dei lavoratori e delle lavoratrici della Riviera Trasporti”, auspicando un rapido ripristino delle condizioni di piena sicurezza e regolare viabilità all’interno dell’autostazione.