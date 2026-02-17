Festival di Sanremo, stop ai cantieri h24 sulle strade imperiesi: piano traffico condiviso in Prefettura

Si è svolta oggi, in Prefettura ad Imperia un’attenta valutazione della situazione della viabilità e del traffico veicolare nel territorio provinciale, in vista della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Polizia Stradale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario 118, nonché di Anas e della Società autostradale Concessioni del Tirreno.

Il Comitato ha concentrato l’attenzione sui cantieri attualmente operativi sia sulla rete autostradale sia su quella statale, con l’obiettivo di individuare misure utili a favorire il più possibile lo scorrimento del traffico durante i giorni della manifestazione. In questo contesto è stata convenuta la rimozione dei cantieri h24 su tutta la tratta della provincia di Imperia, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° marzo, «al fine di agevolare l’afflusso di pubblico e mezzi verso Sanremo in occasione della imminente kermesse canora».

Resteranno invece operativi i cantieri inamovibili delle Gallerie Fornaci e Monte Grosso, situati nella provincia di Savona, «indispensabili per la messa in sicurezza dell’infrastruttura» e per i quali «non si prevede un impatto di particolare rilevanza sulla circolazione».