Carnevale a Dolceacqua: Sabato 21 febbraio, Piazza Mauro si trasforma in un mondo di giochi e spettacoli per bambini

L’animazione sarà curata da FEM Spettacoli, che presenterà gli appassionati artisti di “Squilibrio & Opt! Teatro”, pronti a intrattenere i bambini con performance divertenti e coinvolgenti. Dopo la tradizionale battaglia di coriandoli, sarà premiata la maschera più bella, mentre la giornata si concluderà con la classica “pentolaccia”, che distribuirà caramelle a tutti i partecipanti.

Per rendere l’evento ancora più speciale, i gonfiabili di Kenzo offriranno a tutti i bimbi la possibilità di saltare e giocare in totale sicurezza su morbidi tappeti elastici.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Culturale Dolceacqua, dalla Proloco “Dusäigöti”, dal Bar Doria e dalla Parrocchia, con il prezioso contributo del Comune di Dolceacqua.

Questa festa è un’occasione imperdibile per famiglie e bambini, a soli 15 minuti di macchina da Sanremo, per vivere un pomeriggio di allegria e condivisione nel cuore della Liguria.

Per ulteriori informazioni:

www.culturadolceacqua.it

info@culturadolceacqua.it



