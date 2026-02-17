I Concerti di Villa Zirio 2026: da Mozart a Piazzolla con Paolo Ardinghi e Sena Fini

La proposta dei 10 eventi è ricca e molto articolata. La cornice degli spettacoli è lo splendido Salone Verdi di Villa Zirio: elegante e particolarmente adatto a manifestazioni di questo genere. Saranno coinvolti 30 artisti: affermati musicisti e giovani che si stanno affacciando con successo nel panorama musicale.

Nell’ambito dei Concerti Classici quattro i Concerti cameristici: un Concerto dedicato al repertorio classico per violino e pianoforte, un Concerto che vede protagonista l’oboe e il pianoforte e percorre un viaggio dalla musica lirica romantica fino al rag-time, un Concerto di musica barocca eseguito con strumenti d’epoca che vedrà coinvolti musicisti della zona e in particolare una bravissima violinista ex allieva dell’Associazione Note Libere e infine un Concerto dedicato al Quartetto d’Archi di Sanremo.

Due Recital pianistici tenuti da pianisti della zona, vincitori di numerosi Concorsi nazionali e internazionali: uno dedicato all’integrale delle Ballate di Chopin e l’altro intitolato “Suggestioni romantiche”.

Lo spettacolo interattivo è particolarmente innovativo e adatto sia a un pubblico che frequenta abitualmente i Concerti che alle famiglie. L’allestimento e la narrazione dei testi scritti e recitati da Pier Luigi Maestri saranno accompagnati al pianoforte. Lo spettacolo, che è già stato realizzato riscuotendo successi in importanti Teatri italiani, si terrà alle ore 18,30 con replica alle ore 21.

La Conferenza-Concerto verterà sulla presentazione della storia del flauto, dalla preistoria ai giorni nostri, con esibizioni da parte del relatore a partire dai flauti d’osso.

Di particolare rilevanza la Collaborazione degli studenti di “Note Libere” con la classe di pianoforte del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova con il quale l’Associazione ha stipulato una Convenzione e la classe di violino del Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo.

Sabato 21 febbraio alle ore 21.00 si terrà il primo Concerto tenuto dal violinista Paolo Ardinghi e la pianista Sena Fini, intitolato “Da Mozart a Piazzolla”.

Questo il programma della serata:

W. A. Mozart: Sonata K.301 in Sol Maggiore

C. W. Schumann: 3 Romanze Op.22

J. Brahms: Scherzo dalla Sonata FAE

B. Bartok: 6 Danze Rumene

A. Piazzolla: La muerte de Angel, Adios Nonino Libertangp



L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



