Festival di Sanremo, Piero Cassano sarà premiato al Press Golden Gala con il “DietroLeQuinte” 2026 al Victory Morgana

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, Sanremo si prepara a celebrare una delle figure più influenti della musica italiana.

Lunedì 23 febbraio, alle ore 20, al Victory Morgana di Corso Trieste, Piero Cassano sarà ospite del Press Golden Gala, dove riceverà il prestigioso Premio “DietroLeQuinte” 2026. L’evento, giunto alla sua 16ª edizione, è patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla Regione Liguria, promosso dall’Associazione Cultura & Spettacolo SanremoInTheWorld e organizzato da Manuela Poletti, con direzione artistica di Ilio Masprone.

Il Premio “DietroLeQuinte” nasce per rendere omaggio a quelle personalità che, pur non essendo sempre sotto i riflettori, hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica italiana. La Commissione del Press Golden Gala, presieduta dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, ha assegnato all’unanimità il riconoscimento a Cassano, celebrandone la carriera straordinaria e la qualità del suo lavoro come autore e compospositore.

L’ingresso alla serata è su prenotazione, contattando il numero +39 335 606 0633.

Piero Cassano, nato a Genova il 13 settembre 1948, è considerato uno dei più importanti autori, compositori e produttori italiani. Co‑fondatore dei Matia Bazar, ha firmato alcuni dei brani più iconici del gruppo, da “Stasera che sera” a “Solo tu”, passando per “Per un’ora d’amore”, “Cavallo bianco”, “Brivido caldo” e “Messaggio d’amore”. Con la band ha vinto due Festival di Sanremo e ottenuto un terzo posto, contribuendo al successo nazionale e internazionale della formazione.

Dopo l’uscita dai Matia Bazar negli anni Ottanta, Cassano ha intrapreso una brillante carriera come autore e produttore, diventando una figura chiave nella crescita artistica di Eros Ramazzotti. Insieme ad Adelio Cogliati ha composto e prodotto i primi sette album del cantautore romano, dai quali sono nati successi come “Una storia importante”, “Adesso tu”, “Musica è”, “Se bastasse una canzone”, “Un’altra te” e “Cose della vita”.

Le sue collaborazioni spaziano da Mina ad Anna Oxa, da Fiorello a Milva, fino a Tina Turner nel celebre duetto con Ramazzotti. Le sue canzoni sono state interpretate anche da Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini e Ornella Vanoni. Cassano ha inoltre firmato sigle televisive e di cartoni animati entrate nella memoria collettiva, come “Nanà Supergirl” e la storica “Pollon combinaguai” cantate da Cristina D’Avena.

Nel corso della sua carriera ha partecipato 21 volte al Festival di Sanremo, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui un ASCAP Award, il titolo di “Personalità Europea”, il “Premio Mia Martini Speciale” e un premio speciale del Parlamento Europeo per i 50 anni di attività dei Matia Bazar.

Oggi continua a lavorare come produttore e talent scout, seguendo nuovi artisti come la cantautrice calabrese Cecilia Larosa e il tenore pop‑crossover Matteo Macchioni.