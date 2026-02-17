 / Eventi

Sanremo si accende: riprese Rai davanti all’Ariston con Carlo Conti per lo spot del Festival di fine febbraio (Foto)

Il conduttore è in città da giorni per prove e preparativi. Tra curiosi e telecamere cresce l’attesa per la kermesse

Nuove riprese delle troupe Rai ieri sera a Sanremo per la realizzazione dello spot di promozione del Festival di Sanremo, in programma a fine febbraio. Le telecamere si sono accese di fronte al Teatro Ariston, richiamando numerosi curiosi che si sono fermati ad assistere alle riprese.

Protagonista Carlo Conti, volto e guida della manifestazione, che da giorni è in città per le prove, gli incontri organizzativi e la preparazione dei vari momenti dello show. Una presenza costante che conferma il clima di lavoro intenso che precede l’evento.

L’attesa in città è palpabile: tra addetti ai lavori, fan e semplici passanti, Sanremo inizia già a respirare l’atmosfera del Festival. Le immagini girate davanti all’Ariston anticipano quello che sarà uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno, con aspettative alte e una curiosità crescente per artisti, ospiti e novità dell’edizione imminente.

(Foto di Ezio Cairoli)

Carlo Alessi

