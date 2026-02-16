Sanremo in Camper: Radio 108 e Radio Paestum portano la radio on the road nel cuore della città della musica

Dal 24 al 28 febbraio, Radio 108 e Radio Paestum trasmetteranno in diretta web da Sanremo, trasformando due mezzi iconici in veri studi radiofonici mobili. Nasce così Sanremo in Camper, l’evento che porta la radio fuori dagli spazi tradizionali e la rende un’esperienza divertente, insolita e accessibile. Le dirette prenderanno vita in una location simbolo della città, Piazza Nota presso la Città della Musica, grazie al Caravan Vintage Avian Car del 1975 di Liberamente in camper e al CamperVAN Kairos 600 di theSharingVan. Due anime diverse – fascino retrò e contemporaneità digitale – unite da un unico format.

Durante l’evento, le emittenti racconteranno una Sanremo autentica e dinamica, con un’attenzione speciale all’inclusività grazie alla collaborazione con Ruote a Spasso APS. Il palinsesto prevede dirette live dalle 10 alle 19, incursioni quotidiane in città con Reporterpercaso “a caccia di vip e cantanti”, interviste, ospiti, contenuti speciali legati agli eventi musicali e approfondimenti sul turismo open air e inclusivo. Padroni di casa saranno gli speaker Antonio di Radio 108 e Vincenzo di Radio Paestum, affiancati dal mattatore Cristiano Fabris di Liberamente in camper, pronti ad accompagnare il pubblico tra gossip, interviste e protagonisti della settimana musicale più famosa d’Italia.

“Sanremo in Camper è più di una diretta radiofonica: è l’unione della musica con il viaggio”. I microfoni si accenderanno lunedì 23 febbraio dalle 15.00 con le interviste a Casa Sanremo, per poi proseguire tutti i giorni dalle 10 alle 19 sui canali web di Radio 108, Radio Paestum, Liberamente in camper, Ruote a Spasso e Reporterpercaso.