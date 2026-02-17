Sanremo entra nel clima Festival: strutture quasi pronte tra porto vecchio, Ariston e piazze del centro (Foto)

Dal palco dell’Ariston al porto vecchio, passando per piazza Borea d’Olmo, la città accelera: completato l’Eni Carpet, ultime rifiniture per Air Wick Italia e Radio Kiss Kiss, ruota panoramica Rowenta ormai ultimata. Sanremo si veste ufficialmente da Festival. A pochi giorni dall’inizio della kermesse, in città i preparativi sono entrati nella fase finale e l’effetto scenografico comincia a essere evidente in ogni angolo strategico.

Nella zona del porto vecchio le due grandi strutture sono ormai pronte. All’ex cantiere navale è praticamente completato l’allestimento firmato Air Wick Italia, che nelle prossime ore entrerà nel vivo con gli ultimi dettagli tecnici e organizzativi. Poco distante, in piazzale Vesco, anche la struttura di Radio Kiss Kiss è pronta ad accendere microfoni e dirette, pronta a diventare uno dei punti di riferimento per interviste, ospiti e collegamenti live durante tutta la settimana.

Davanti al Teatro Ariston, cuore simbolico del Festival di Sanremo, ieri gli operai erano al lavoro per ultimare l’Eni Carpet, il tappeto che accompagnerà artisti e ospiti nel tradizionale ingresso tra flash e telecamere. Un’area che, come sempre, sarà tra le più osservate e fotografate dell’intera manifestazione. Contemporaneamente proseguono gli allestimenti in piazza Borea d’Olmo, altro snodo centrale della città durante il Festival, dove le strutture promozionali stanno prendendo forma definitiva. Tra le installazioni più visibili c’è anche la ruota panoramica brandizzata Rowenta, ormai praticamente ultimata e pronta a offrire una vista dall’alto sul centro cittadino, aggiungendo un ulteriore elemento scenografico al volto festivaliero di Sanremo.

Il conto alla rovescia è ormai partito. Le impalcature stanno lasciando spazio a luci, loghi e palchi pronti ad animarsi. La città si prepara a vivere giorni intensi, tra musica, eventi collaterali e un afflusso di pubblico che, come ogni anno, trasformerà Sanremo nel cuore mediatico del Paese.