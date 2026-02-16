Sanremo 2026, maratona di prove all’Ariston: da Blind, El Ma e Soniko a NAYT, che folla per Tommaso Paradiso (Foto)

Lunedì intenso al Teatro Ariston, dove oggi si è svolta una lunga giornata di prove in vista della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Dal mattino fino a tarda sera, orchestra e artisti si sono alternati sul palco per mettere a punto brani in gara e cover, con una scaletta serrata che ha scandito ogni minuto.

La giornata si è aperta alle 10 con la preparazione dell’orchestra, seguita dalle prime prove show. Alle 11 sono saliti sul palco Blind, El Ma e Soniko con il brano in gara, sotto la direzione di Enrico Melozzi. Dopo una breve pausa, spazio a Enrico Nigiotti, prima con il pezzo in competizione e poi con la cover insieme ad Alfa, entrambi diretti da Enrico Brun.

Nel pomeriggio è toccato a Mara Sattei, che ha provato il brano in gara e successivamente la cover con Mecna. A seguire Tommaso Paradiso, diretto da Carmelo Patti: le sue prove, sia per il brano in gara sia per la cover con gli Stadio, si sono svolte a porte chiuse, come indicato nel piano di produzione.

La seconda parte del pomeriggio ha visto protagonista NAYT, impegnato prima con il pezzo in gara e poi con la cover insieme a Joan Thiele, entrambi sotto la direzione di Riccardo Zangirolami. Dopo uno spazio dedicato a uno spot con Carlo Conti, è stata la volta di Tredici Pietro, diretto da Giovanni Pallotti, che ha provato sia il brano in competizione sia la cover con Galeffi, Fudasca e band.

In serata, dopo una pausa cena, il teatro continuerà a lavorare con eventuali recuperi e prove orchestra, fino alle prove tecniche finali dedicate a grafica, luci, audio e “disguise”, in programma fino a mezzanotte inoltrata.

(Foto di Erika Bonazinga)