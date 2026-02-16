Convocato il Consiglio comunale di Sanremo: venerdì 20 febbraio doppia seduta a Palazzo Bellevue

Il Comune di Sanremo rende noto che venerdì 20 febbraio 2026 il Consiglio comunale si riunirà in doppia seduta nella sala consiliare di Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59.

Alle 16.30 è prevista la sessione speciale dedicata al Question Time, durante la quale verranno trattate interpellanze e interrogazioni dei consiglieri. A seguire, alle 17.30, si aprirà l’adunanza ordinaria convocata ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto comunale, con eventuale prosecuzione oltre la mezzanotte. All’ordine del giorno figurano quattro punti:

Ordini del giorno:

- Approvazione dei verbali della seduta del 22 dicembre 2025 (dal n. 58 al n. 64)

- Richiesta di Consiglio monotematico presentata dai consiglieri Rossano, Badino, Damiano, Rodà, Consiglio e Ventimiglia sul tema: “Dinamiche, progetti e sviluppi futuri per il Mercato Annonario”

- Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere, proposto dal Settore Turismo, Cultura e Commercio – Servizio Attività Produttive e Mercati (Prop. n. 2/2026)

La seduta è aperta al pubblico.