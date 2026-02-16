Pannelli al Suzuki Stage, il Team Vannacci: “Scelta da rivedere, così si spegne il Fuori Festival”

La polemica sui pannelli opachi installati sopra le transenne dell’area pubblico del Suzuki Stage, in piazza Colombo, entra anche nel dibattito politico. A intervenire è il Team Vannacci – Futuro Nazionale, che in una nota chiede al Comune di rivedere la decisione e di puntare su una gestione diversa dei flussi durante la settimana del Festival.

I pannelli, montati sabato mattina, resteranno per tutta la durata della manifestazione. Secondo quanto emerso, la scelta sarebbe stata dettata da esigenze di sicurezza: evitare che le persone si fermino lungo i marciapiedi per assistere ai concerti, creando addensamenti e possibili “tappi” nei passaggi pedonali, con difficoltà nella gestione delle vie di fuga.

Il Team Vannacci, pur riconoscendo la priorità della sicurezza, contesta il metodo. “Se il problema è che la gente si ferma e rallenta il flusso pedonale – si legge nel comunicato a firma di Michele Gandolfi – allora facciamola fino in fondo: mettiamo pannelli opachi anche in via Matteotti, così nessuno si fermerà più a guardare le vetrine. Peccato che si chiami centro città, non corridoio di evacuazione permanente”.

Secondo il movimento, la misura rischierebbe di svuotare di significato l’esperienza del Fuori Festival, impedendo a cittadini e turisti di vivere almeno in parte gli spettacoli allestiti fuori dall’Ariston. “Si parla da tempo di portare il Festival fuori dal teatro – prosegue la nota – poi però si alzano barriere proprio dove il Festival vive in strada”.

Il timore espresso riguarda anche le ricadute economiche: meno persone che si fermano significherebbe meno movimento e, di conseguenza, meno visibilità per le attività commerciali della zona.

Il Team Vannacci propone un’alternativa: presidio dinamico con steward, gestione attiva dei varchi, corridoi di transito sempre garantiti e interventi tempestivi in caso di affollamento. “Oscurare tutto non può essere l’unica risposta”, si legge ancora nel documento, che chiede la rimozione dei pannelli o quantomeno soluzioni che non azzerino completamente la visibilità.

La richiesta è chiara: “Invitiamo Comune e organizzazione a scegliere una gestione più intelligente e più rispettosa di cittadini, turisti e commercianti”.

La questione resta aperta. Da un lato le esigenze di sicurezza in una delle aree più frequentate della città durante il Festival, dall’altro la volontà di mantenere viva l’atmosfera diffusa che negli ultimi anni ha trasformato piazza Colombo in uno dei cuori pulsanti della settimana sanremese.