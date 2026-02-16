Consiglio comunale di Vallecrosia questa sera alle 21: in discussione bilancio, ispettore ambientale e servizi sociali

Si terrà questa sera alle 21 la seduta del Consiglio comunale di Comune di Vallecrosia. Il Consiglio sarà chiamato a discutere una variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e, tra i punti centrali, figura l’approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina della figura dell’ispettore ambientale, tema legato al controllo e alla tutela del territorio. Spazio poi alle interpellanze presentate dal gruppo consiliare di minoranza “Cittadini in Comune”, riguardanti l’utilizzo del nuovo stabile destinato a biblioteca nei pressi dell’edificio scolastico e le dichiarazioni rilasciate alla stampa il 23 dicembre 2025 dal sindaco e dal vicesindaco su opere concluse, progetti in corso e linee strategiche per il 2026.

In chiusura, il Consiglio discuterà l’approvazione della convenzione istitutiva dell’Ambito Territoriale Sociale 1 Liguria, per la gestione associata dei servizi sociali comunali, con delega della funzione di ente capofila al Comune di Ventimiglia, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.