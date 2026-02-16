Sanremo 2026, tornano gli 'Eventi Sanremo Festival 26': sei giorni di musica con Festival Story, Sanremoclonati Show e Inediti Talent

A pochi giorni dall’inizio della settimana del 76° Festival di Sanremo, la città si prepara come ogni anno a un ricco calendario di eventi collaterali che, dal 1951, contribuiscono ad alimentare l’atmosfera unica della kermesse. Tra questi torna anche nel 2026 l’appuntamento firmato dall’Associazione Viva Armea di Sanremo, che presenta “Eventi Sanremo Festival 26”, ospitati negli studi di Globe TV Channel, diretti dal patron Danilo Daita, ideatore di Sanremo D.O.C., giunto al suo 21° anno. Il format televisivo proposto per questa edizione unisce tre contenitori: Festival Story, Sanremoclonati Show e Inediti Talent, trasmessi in diretta su Globe TV Channel.

Programmazione

Le esibizioni si terranno ogni giorno dal 23 al 28 febbraio, dalle 14.30 alle 15.30, con 10 cantanti per ciascuna giornata, per un totale di 60 artisti.

Lunedì 23 febbraio – 10 cantanti

Martedì 24 febbraio – 10 cantanti

Mercoledì 25 febbraio – 10 cantanti

Giovedì 26 febbraio – 10 cantanti

Venerdì 27 febbraio – 10 cantanti

Sabato 28 febbraio – 10 cantanti

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato ufficiale al termine della performance.

I format

- Festival Story: gli artisti interpreteranno brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, dal 1951 al 2025.

- Sanremoclonati Show: i cantanti proporranno l’interpretazione o reinterpretazione di un brano di un artista italiano o internazionale.

- Inediti Talent: spazio ai brani originali, presentati dagli artisti in gara.

A condurre saranno Alex Penna, direttore organizzativo generale e patron di Festival Story, e Salvatore Stella, ideatore di Sanremoclonati Show dal 1999. L’iniziativa non è un concorso a premi, ma una rassegna vetrina dedicata alla promozione musicale e turistica della città di Sanremo.

Un progetto che cresce

L’associazione ricorda il successo delle due serate estive di Festival Story Nazionale in piazza Pian di Nave, realizzate grazie al sostegno dell’Assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni. Negli anni, Festival Story, Sanremoclonati Show e Inediti Talent hanno riscosso grande apprezzamento anche a Casa Sanremo Underground al Palafiori. Per il 2026 cambia la location, ma non la qualità del format.

I 60 artisti selezionati

Di seguito l’elenco completo dei cantanti e dei brani che presenteranno (inediti, cover o reinterpretazioni):

Luca Rolando Marì – Io resto qui (inedito) Marida Semiglia – Un sorriso dentro a un pianto (Vanoni) Milena Camellini – Incoscienti giovani (Lauro) Ramez El Jazzar – Vietato morire (Meta) Francisco Penna – Che sarà (Feliciano) Roberto Re – Luci a San Siro (Vecchioni) Dorina Gheorghiu – Dragostea Din Tei (O-Zone) Gianna Fakta – Cocktail d’amore (RMX) Paolo Pippione – Spalle al muro (Zero) Lillo Nucera – Nessun dorma (Pavarotti) Costanzo Fissore – E dimmi che non vuoi morire (Pravo) Gabriele Indelicato – Hound Dog (Presley) Lina Guardiani – Quando nasce un amore (Oxa) Matteo Lavagna – Sei (inedito) Salvatore Sena – La voce del cuore (inedito) Giorgia Alberti – La cura per me (Giorgia) Guido Mari – Sole, pioggia e vento (Tajoli/Mal) Giusy Giordano – Se no pazienza (inedito) Rodolfo Ruzzo – Mentre aspetto che ritorni (Zero) Giada Buttigliera – Empire State of Mind (Keys) Roberta Siragusa – La rondine (Mango) Sara Naldi – Amore unico amore (Mina) Anna Bermani – 4 marzo 1943 (Dalla) Marco Iavarone – 8 miliardi di persone (inedito) Francesco Di Mario – Polvere (Irama) Martina Patruno – Sabbia e promesse (inedito) Enea Guaragna – Tutto a metà (inedito) Edda Alma – Valerie (Winehouse) Leandro Allegri – Se piangi se ridi (Solo) Federico Veggian – Gennaio 2016 (Zampaglione) Pole & Basettoni – Medley Festival di Sanremo Maria Luisa Vercellina – Medley Sade Paola Ponte – Medley Madonna Monica Aloi – Pazza (Bertè) Frank Luce – Pietre RMX (Antoine) / Hey Man (Zucchero) Mauro Serra – I migliori anni della nostra vita (Zero) Ludovica Tomaino – Sempre (Lisa) Carola Gagliano – Non è l’inferno (Marrone) Franco Tambone – Anima mia (Cugini di Campagna) Luisa Scutellà – E non finisce mica il cielo (Martini) Rebecca Formisano – Diamanti (Giorgia) Palma Modica – Luce (Elisa) Pietro Serafino – Respira la vita (inedito) Beatrice Sagramoni – Per sempre (Zilli) Emma Del Santo – Potevi fare di più (Arisa) Ginevra Actis – Gli uomini non cambiano (Martini) Annalisa Elia – Come in ogni ora (Karima) Giorgia Ingargiola – Dimmi come (Alexia) Federica Gili – La nevicata del ’56 (Martini) Daiana Claudia Enache – La notte (Arisa) Luigi Bifone – Vattene via (inedito) Alex Pody – Io e te (inedito) Summer Together Trio – Frammenti di ricordi (inedito) Giovanna Di Biase – Pazzo questo amore (inedito) Andrea Pace – L’aura dei desideri (inedito) Alessandro Doddo – Queen (inedito) Claudia Di Dio – Luce nel buio (inedito) Alex Penna – Portami a ballare Salvatore Stella – Via con me (Conte)

Talent scout

Roberto Re, Morris Maggini, Gerardo Benedetto, Daniele Morelli, Federica Gili, Massimo Galfano.

L’Associazione Viva Armea ribadisce la propria missione: promuovere la cultura musicale e l’immagine turistica di Sanremo, capitale italiana della canzone, attraverso format che valorizzano artisti, territorio e tradizione.