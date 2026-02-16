Arcobalì debutta a Sanremo 2026: la mascotte solidale che porta la musica a chi non può permettersela e trasforma ogni concerto in un gesto di inclusione

ARCOBALÌ farà il suo esordio ufficiale a Sanremo 2026, portando con sé un messaggio semplice e potente: la musica può colorare i sogni e accendere sorrisi, anche dove la vita è più difficile.

Da questa visione nasce “ARCOBALÌ… Un sogno da colorare”, il progetto solidale dell’Associazione Coloriamo i Sogni che, insieme a Caritas italiana e Givova, dona ingressi a concerti ed eventi musicali a persone e famiglie in difficoltà. Un gesto concreto che trasforma la musica in inclusione, partecipazione e speranza. Un’iniziativa itinerante che attraverserà l’Italia creando una vera catena solidale: ogni palco diventa un luogo di condivisione, ogni evento una tappa di un sogno collettivo. Il progetto Arcobalì per iniziare ha ricevuto l’appoggio di due grandi protagonisti della musica live: Ferdinando Salzano per Friends & Partners e Clemente Zard per Vivo Concerti. Al fianco del progetto anche Givova che lo sosterrà con un’edizione speciale dedicata.

Enrico Garnero, Presidente dell’Associazione Play To Give, sottolinea: «Crediamo fortemente in Arcobalì perché una mascotte sa regalare sorrisi, ma questo progetto unisce simpatia e solidarietà concreta: offre a persone e famiglie in difficoltà la possibilità di vivere qualche ora sotto il palco dei grandi artisti che riempiono le nostre vite. Grazie ai produttori, agli artisti e a Givova per aver scelto di sostenere una solidarietà vera».

Il Presidente di Givova, Giovanni Acanfora e l’Amministratore Avv. Giuseppina Lodovico aggiungono: «Sostenere “ARCOBALI’ UN SOGNO DA COLORARE” significa per GIVOVA trasformare un’idea piena di amore in un impegno concreto. In occasione del Festival 2026 a Sanremo, nella prestigiosa cornice di Casa Bontempi, ARCOBALI’ diventerà il simbolo di una catena solidale che unisce persone, emozioni e sogni. La collaborazione con Caritas, che permetterà di donare la possibilità di vivere l’emozione del Festival a chi affronta situazioni di difficoltà, rappresenta un segnale tangibile del nostro impegno verso inclusione e condivisione. Con una speciale edizione limitata di maglie GIVOVA dedicate al progetto, vogliamo celebrare un’iniziativa che unisce musica, creatività e solidarietà, con l’obiettivo di colorare i sogni di grandi e piccoli, senza distinzione. Crediamo che lo sport, la musica e gli eventi siano strumenti straordinari per creare connessioni autentiche e lasciare un segno positivo nella comunità».

Anche Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana evidenzia come la povertà sia spesso esclusione dalla vita sociale e culturale: «Offrire la possibilità di partecipare a un concerto significa restituire normalità, appartenenza e dignità».

A Sanremo 2026 ARCOBALÌ inizierà il suo viaggio: un viaggio fatto di musica, emozioni e sogni da colorare insieme.

Per aderire alla mission:

info@coloriamoisogni.it

www.coloriamoisogni.it

www.arcobalì.it