Maxfiamma dedica “Kate Mare” a Caterina Balivo: un twist anni ’60 tra mare, tv e sogni realizzati

Dopo la recente esperienza a Got Talent España, con la presentazione della versione spagnola di Pectoral Dance, arriva un nuovo disco per l’artista sanremese Massimo Cascio, in arte Maxfiamma. Il brano si intitola “Kate Mare” ed è un omaggio a uno dei volti più amati della televisione italiana, Caterina Balivo. Scritto e arrangiato in stile anni ’60, il twist vede la chitarra e il basso di Paolo Crespi, il sax di Irene Tornaghi, la tromba e la voce di Maxfiamma, oltre a pianoforte, violini e una batteria suonata con le spazzole: un mix raffinato che rievoca le sonorità della grande musica leggera italiana.

Il legame con la conduttrice nasce da un incontro televisivo: Maxfiamma è stato ospite de La Volta Buona su Raiuno, dagli studi di Via Teulada a Roma, in collegamento da Sanremo. «L’ho incontrata poi a un evento a Roma e mi è venuta l’idea di dedicarle una canzone come regalo per il suo compleanno», racconta l’artista, che ha pensato a “Kate Mare” per i 46 anni che Balivo festeggerà il 21 febbraio. Il testo racconta «una ragazza amante del mare, con sogni nel cassetto diventati realtà, che da donna deve muoversi in un mondo luccicante ma pieno di insidie». Un ritratto intimo, tra nostalgia e autenticità, che guarda anche alla settimana del Festival di Sanremo, quando il programma traslocherà nella città dei fiori, davanti al Teatro Ariston. «Chissà se ci sarà modo di cantarla e ballarla insieme», auspica Maxfiamma.

Per la produzione l’artista si è affidato allo studio Rosenhouse di Vallecrosia: «Alessio e Andrea Senis hanno fatto un lavoro fantastico in fase di assemblaggio e mixaggio». In uscita insieme al brano anche il videoclip, girato in Sicilia a Milazzo, tra la spiaggia del Tono, la piscina di Venere al Capo Milazzo e lo sfondo delle Isole Eolie, con regia di Alba Della Rovere e montaggio dello studio Mizuko di Ventimiglia. Guardando al futuro, Maxfiamma immagina per Balivo un’evoluzione artistica: «La vedrei in un programma serale, un “Caterina Balivo Show” fatto di musica, giochi e comicità. Sigla? Naturalmente “Kate Mare”! ».

Il brano “Kate Mare” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di musica.