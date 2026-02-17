Gli Statuto tornano al Festival dopo oltre 30 anni, la storica band in concerto a Casa Sanremo

Era il 1992 quando una giovane band ska torinese calcava il palco del Festival di Sanremo, in gara tra le Novità della 42ª edizione. Il brano aveva un titolo ironico e premonitore: “Abbiamo vinto il Festival di Sanremo”. Oggi, a oltre trent’anni di distanza, la band guidata da Oskar Giammarinaro torna a esibirsi nella settimana della kermesse.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 febbraio, a mezzanotte, nella cornice di Casa Sanremo. Dopo la ristampa degli album cult “Tempi Moderni” (1997) e “Riskatto” (1999), la storica formazione porterà sul palco un live interamente dedicato a quest’ultimo disco.

“Riskatto” è disponibile in due versioni in vinile — nero 180 grammi e picture disc — oltre che in CD. Il lavoro raccoglie 14 brani: undici versioni in italiano dei grandi classici dello ska inglese firmati da Madness, The Specials, Bad Manners e The Selecter; due riletture in chiave ska di classici italiani degli anni ’60 come “Bandiera Gialla” e “Bada Bambina”; e un brano dedicato al Grande Torino nel cinquantenario della tragedia di Superga, “Grande”, con testo dello scrittore Gianpaolo Ormezzano.

Prodotto da Carlo Ubaldo Rossi, l’album vanta la partecipazione di Rettore, che interpreta la versione italiana di “On My Radio” dei The Selecter. La scelta di dedicare un intero disco allo ska 2-Tone nacque anche dalla spinta del pubblico: dopo un album privo di brani ska, i fan chiedevano a gran voce un ritorno alle radici. Un percorso iniziato fin dagli esordi, quando la band proponeva cover dei The Specials con testi riadattati in italiano, come testimonia la prima demo-tape “Torino Beat” del 1984, contenente le versioni di “Concrete Jungle” e “Rat Race”.

Il tour legato a “Riskatto” fu un grande successo e portò la band a superare le 100 date in un solo anno. La formazione dell’epoca vedeva Oskar Giammarinaro (voce), Rudy Ruzza (basso), Giovanni Deidda (batteria) e Valerio Giambelli (chitarra).

In occasione del concerto a Casa Sanremo, gli Statuto — attualmente in tour con Barley Arts — eseguiranno dal vivo tutti i brani di “Riskatto” con gli arrangiamenti originali dell’epoca. In scaletta non mancheranno le hit storiche come “Abbiamo vinto il Festival”, “In Fabbrica”, “Ragazzo Ultrà” e molti altri brani simbolo del loro repertorio.

Dopo oltre 50 date del recente “Football Tour”, la band torna sui palchi di tutta Italia con uno spettacolo completamente rinnovato e un ricco set strumentale. Sul palco: Oskar Giammarinaro (voce), Zak Loggia (chitarra), Alessandro Loi (basso), Giulio Arfinengo (batteria), Gigi Rivetti (tastiere), Lorenzo Bonaudo (tromba) e Daniele Bergese (sax).