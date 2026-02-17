Sanremo, boom immobiliare alla vigilia del Festival: ecco quanto costano i bilocali quartiere per quartiere

Sanremo si conferma una delle città più dinamiche del mercato immobiliare italiano. La domanda di case resta molto elevata, tanto che la città dei fiori è risultata il comune non capoluogo di provincia con il maggior numero di ricerche di abitazioni negli ultimi tre anni. Con l’avvicinarsi dell’inizio del Festival, che porterà nuovamente Sanremo sotto i riflettori nazionali, Casa.it ha analizzato i prezzi degli appartamenti in vendita a febbraio 2026, pubblicando una mappa con la classifica dei bilocali nelle diverse zone della città.

Nel complesso, il prezzo medio degli appartamenti da 1 a 5 locali in vendita a Sanremo è pari a 267.659 euro, per una metratura media di 78 mq e un prezzo medio al metro quadro di 3.405 euro, in crescita del 3% su base annua. Il bilocale, che rappresenta il taglio più ricercato, ha un prezzo medio di 193.618 euro e una superficie media di 54 mq. Con un valore di 3.559 euro al metro quadro, questo segmento ha registrato l’aumento annuo più marcato: +11%.

La zona più cara per i bilocali è La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino, con un prezzo medio di 245.098 euro, metratura di 61 mq e 3.992 euro al metro quadro (+7% annuo). Seguono il Centro, dove il prezzo medio è di 215.781 euro e il valore al metro quadro tocca il massimo cittadino (4.149 euro, +9%), e Corso degli Inglesi, San Bartolomeo, con 209.987 euro medi e una crescita del 10%. Subito dopo si collocano Foce-Semeria, Solaro (201.381 euro, +7%) e Bussana, Poggio, che con 172.528 euro medi è l’unica area a registrare un calo annuo (-7%). Tra le zone più convenienti spiccano Baragallo, Borgo, Ospedale, con 142.940 euro medi ma la crescita più alta dell’anno (+12%), e Coldirodi, San Romolo-Borello, Varezzo, fanalino di coda con 92.318 euro medi e prezzi stabili.

“Sanremo continua ad attrarre acquirenti sia per investimento sia per seconda casa, soprattutto in vista dei grandi eventi che ne aumentano la visibilità”, emerge dall’analisi, che fotografa una città sempre più contesa sul fronte immobiliare.