Taggia abbraccia il suo ambasciatore: cittadinanza onoraria a Ennio Augusto Vivaldi Véjar (Foto e video)

Una sala gremita, parole cariche di memoria e un applauso lungo, sentito. Questa mattina il Comune di Taggia ha conferito la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Ennio Augusto Vivaldi Véjar, ambasciatore della Repubblica del Cile in Italia, suggellando un legame che affonda le radici tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando la famiglia Vivaldi lasciò la Liguria per costruire una nuova vita a Concepción.

Il conferimento è stato deliberato dal Consiglio comunale, che ricostruisce il profilo istituzionale e umano dell’ambasciatore e i suoi profondi vincoli con il territorio tabiese. Un riconoscimento simbolico ma denso di significato, attribuito a chi si è distinto per il proprio impegno culturale e istituzionale e per aver contribuito a rafforzare i rapporti tra Italia e Cile.

Il “filo rosso” tra Taggia e il Cile. Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco Mario Conio, che ha scelto parole evocative: “Oggi siamo chiamati a celebrare un legame che il tempo e le vicissitudini della storia non hanno potuto scalfire. Un filo rosso che unisce, attraverso la memoria, sponde così distanti delle nostre terre”.

Conio ha ricordato come i nonni paterni dell’ambasciatore lasciarono Taggia all’inizio del ’900, in un’epoca in cui l’emigrazione non era una scelta ma una necessità. “Lei ha spesso dichiarato di sentirsi un italiano del Quattrocento, richiamando l’Umanesimo. Oggi quel cittadino del mondo torna a casa sua. Con questo atto Taggia stringe a sé un compagno di cammino. Bentornato a casa, ambasciatore”.

Durante la mattinata è stato sottolineato il percorso di Vivaldi Véjar, già rettore dell’Università del Cile dal 2014 al 2022 e dal 2022 ambasciatore in Italia, distintosi per l’alto profilo accademico e per il rafforzamento della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi.

Le radici, la nonna e “l’angolo di Taggia” in Cile. Commosso l’intervento dell’ambasciatore, che ha parlato in italiano davanti alla sua famiglia. “Per me è un’emozione profonda. Spiegare l’emozione non è facile: i sentimenti sono fatti per essere vissuti più che per essere spiegati”.

Ha ricordato la nonna Iolanda Domenica Cichero Carrozzino, originaria di Taggia, che in Cile seppe custodire tradizioni, sapori e memoria, creando – come riportato anche nella delibera – un autentico “angolo di Taggia” a Concepción, tra ulivi, sementi e ricordi tramandati ai nipoti.

“Dalla nonna ascoltavamo i ricordi: prendevano vita gli abitanti della Taggia di un tempo, la festa di San Benedetto, il ponte vecchio. Mio nonno Augusto tornò in Italia per difenderla nella Grande Guerra. Io sono venuto qui per la prima volta a 41 anni, senza sapere cosa avrei trovato. Era il mio primo viaggio in Europa. Non avevo previsto l’emozione di arrivare in Italia”.

Un racconto che ha intrecciato storia familiare e identità collettiva, con un passaggio sul presente: “In un tempo incerto, i valori sono necessari per preservare il futuro. Il vero progresso non può perdere la storia alle spalle: deve accompagnarci mentre camminiamo verso il domani”.

Un ponte tra comunità. Anche il consigliere di minoranza Giuseppe Federico ha voluto sottolineare il significato istituzionale del gesto: “Siamo sicuri che questo passaggio rappresenti un ponte di emozioni tra la comunità di Taggia e la comunità cilena. Siamo onorati di averla tra noi”.

La delibera evidenzia come l’attribuzione della cittadinanza onoraria rientri nelle prerogative del Consiglio comunale quale organo rappresentativo della comunità, chiamato a riconoscere figure che abbiano contribuito a rafforzarne identità e relazioni internazionali.

Con la consegna della pergamena, Taggia ha così ufficializzato un legame che in realtà non si è mai interrotto. Non solo un atto formale, ma un ritorno simbolico: quello di un discendente dell’emigrazione ligure che, dopo oltre un secolo, riannoda il filo della storia con la sua terra d’origine.