Domenica In all’Ariston, boom di richieste: oltre 4.600 domande per i biglietti messi a disposizione dal Comune

Sono state oltre 4600 le domande pervenute on line per partecipare all’estrazione dei biglietti di Domenica In, in programma al Teatro Ariston domenica 1° marzo e voluta dall’amministrazione comunale. Le domande provengono da tutta Italia, a sottolineare ulteriormente il grande interesse che la trasmissione televisiva condotta da Mara Venier e trasmessa da Rai Uno continua a suscitare.

Questa mattina è avvenuta l’estrazione telematica (non tenendo contro quindi dell’ordine di presentazione delle domande) e sono stati individuati gli assegnatari che verranno contattati telefonicamente dall’ufficio URP.

Si ricorda che sarà possibile ritirare i biglietti ESCLUSIVAMENTE ALL’URP (corso Garibaldi, 1) nelle seguenti date (muniti di un documento di identità):

- giovedì 26 febbraio, 14 -18

- venerdì 27 febbraio, 9-13 e 14 – 17

- sabato 28 febbraio, 9 - 14

- domenica 1 marzo, 9 - 14