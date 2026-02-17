 / Attualità

Domenica In all’Ariston, boom di richieste: oltre 4.600 domande per i biglietti messi a disposizione dal Comune

Estratti telematicamente gli assegnatari che saranno contattati dall’URP: ritiro dei biglietti dal 26 febbraio al 1° marzo negli orari dedicati presso l’ufficio di corso Garibaldi

Sono state oltre 4600 le domande pervenute on line per partecipare all’estrazione dei biglietti di Domenica In, in programma al Teatro Ariston domenica 1° marzo e voluta dall’amministrazione comunale. Le domande provengono da tutta Italia, a sottolineare ulteriormente il grande interesse che la trasmissione televisiva condotta da Mara Venier e trasmessa da Rai Uno continua a suscitare.

Questa mattina è avvenuta l’estrazione telematica (non tenendo contro quindi dell’ordine di presentazione delle domande) e sono stati individuati gli assegnatari che verranno contattati telefonicamente dall’ufficio URP.

Si ricorda che sarà possibile ritirare i biglietti ESCLUSIVAMENTE ALL’URP (corso Garibaldi, 1) nelle seguenti date (muniti di un documento di identità):

-        giovedì 26 febbraio, 14 -18
-        venerdì 27 febbraio, 9-13 e 14 – 17
-        sabato 28 febbraio, 9 - 14
-        domenica 1 marzo, 9 - 14

