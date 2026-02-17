Roverino: terminati i lavori di manutenzione e riqualificazione al cimitero per la messa in sicurezza (Foto)

Continuano gli investimenti dell’Amministrazione per la messa in sicurezza del cimitero cittadino di Roverino. Nelle ultime settimane sono infatti terminati importanti lavori di manutenzione e riqualificazione che hanno interessato diverse aree della struttura.

In particolare, è stato completato il risanamento delle falde di copertura, con la sostituzione delle tegole e la realizzazione di un nuovo sistema di impermeabilizzazione del tetto in corrispondenza della nuova camera mortuaria. Parallelamente, si è proceduto all’impermeabilizzazione delle scale e, mediante una tecnica specifica, anche della pavimentazione sovrastante la camera mortuaria stessa.

Sugli interventi realizzati è intervenuto l’Assessore ai Cimiteri, Domenico Calimera, che in proposito dichiara: «Proseguono gli investimenti e l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti del cimitero cittadino, un luogo che stiamo cercando di valorizzare in modo concreto, nel rispetto dei nostri cari e della nostra comunità. In questi due anni di mandato lo abbiamo fatto sia attraverso l’acquisto di nuove attrezzature, sia con lavori di notevole portata, come il rifacimento completo della facciata, l’acquisto di nuove scale e importanti interventi di impermeabilizzazione. Considerando anche i residui dell’anno scorso, l’investimento complessivo ammonta ad oltre 150.000 euro».