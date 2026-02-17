Blackout improvviso dalle 20.45 nella zona Ovest di Sanremo: buio in case, locali e nelle strade della Foce (Foto)

Un blackout di corrente ha colpito nella serata di oggi, a partire dalle 20.45, un’ampia porzione di Sanremo, interessando tutta la zona della Foce, compresi corso Inglesi e via Padre Semeria. Il disservizio ha creato notevoli disagi alle abitazioni, rimaste improvvisamente senza illuminazione ed elettrodomestici in funzione. Segnalazioni anche da parte dei locali della zona, molti dei quali hanno dovuto sospendere o limitare il servizio, con clienti costretti ad attendere o ad allontanarsi.

Problemi anche per chi transita in strada: l’assenza di illuminazione pubblica ha ridotto la visibilità in diversi tratti, con rallentamenti del traffico e automobilisti costretti a procedere con maggiore prudenza. Alcuni pedoni hanno segnalato difficoltà negli attraversamenti. Al momento non sono note le cause dell’interruzione né i tempi di ripristino. I tecnici sono al lavoro per individuare il guasto e riportare la corrente nelle abitazioni e nelle attività colpite.